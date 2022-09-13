Как пишет Politeka.net, Алена Шоптенко - известная украинская танцовщица, которая победила на "Танцях з зірками". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Шоптенко и об Инстаграм, где делится с фанами не только своим творчеством, но и личными кадрами.
А в этот раз Алена решила поговорить с фанатами.
"Задайте мне вопрос", - написала звезда.
"Какие важные моменты (или события) произошли у вас за полгода", - спросил фанат.
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"Для меня, как и для всех украинцев за последние полгода, война стала главным, переломным моментом. А одним из главных событий стало то, что мы на центральной площади в Вене собрали 182 украинцы в танцевальном флешмобе, чтобы высказать свою позицию и еще раз напомнить европейскому обществу о войне в Украине", - написала звезда.
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