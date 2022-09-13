Танцовщица Алена Шоптенко, звезда "Танців з зірками", рассказала, что с ней произошло за время войны, поделившись в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Алена Шоптенко - известная украинская танцовщица, которая победила на "Танцях з зірками". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Шоптенко и об Инстаграм, где делится с фанами не только своим творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз Алена решила поговорить с фанатами.

"Задайте мне вопрос", - написала звезда.

"Какие важные моменты (или события) произошли у вас за полгода", - спросил фанат.

"Для меня, как и для всех украинцев за последние полгода, война стала главным, переломным моментом. А одним из главных событий стало то, что мы на центральной площади в Вене собрали 182 украинцы в танцевальном флешмобе, чтобы высказать свою позицию и еще раз напомнить европейскому обществу о войне в Украине", - написала звезда.

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