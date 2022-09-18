Как пишет Politeka.net, Лилия Подкопаева - известная украинская спортсменка, которая стала обладательницей золотых медалей на Олимпийских играх. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Подкопаева и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
А в этот раз Лилия поделилась кадрами с трехлетней дочерью, которая сегодня празднует день рождения.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"С днём рождения вашу куколку", "С именинницей. Здоровья, счастья и мира", "С днем рождения эту прекрасную, красивую девочку", "Мою любимую крестницу, мою клубничку, мою сладкую Эвелишу с Днем рождения!", "Красотка, с днем рождения", "Искренние поздравления маленькая красавица, счастливого детства", "Поздравляем вашу милую девочку! Пусть будет счастлива и успешна".
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