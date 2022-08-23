Известная гимнастка, Олимпийская чемпионка и подруга певицы Ани Лорак Лилия Подкопаева, которая, живя в США, уже в первые дни войны заявила о своей проукраинской позиции и начала волонтерить, поделилась в Instagram необычными фото и видео. Как оказалось, спортсменка присоединилась к организации праздника в американской Атланте, где выступала известная рок-группа "СКАЙ".

На своей странице Лилия опубликовала фото и видео с мероприятия, которое организовали в рамках празднования Дня Независимости Украины в США. Так, на одном из фото гимнастка позирует с фронтменом "СКАЙ" Олегом Собчуком. Также она выложила снимки с другими гостями праздника и показал видео с концерта рок-группы.

В подписи к публикации Подкопаева рассказала об этом мероприятии: "Спасибо всем, кто присоединился к подготовке и организации, спасибо украинской общине в Атланте за постоянный активный труд и помощь ВСУ! Хочу призвать каждого украинца, который находится в США, продолжать делать донаты украинским организациям в Украине и США. Также поддерживаем наших артистов, которые привлекают внимание мирового сообщества к войне в Украине. Приближаем нашу победу вместе!".

Отметим, что недавно в интервью Славе Демину Лилия рассказала, что с начала войны не общалась со своей некогда лучшей подругой Ани Лорак. По словам спортсменки, она была искренне удивлена, что певица никак не выразила свою позицию, но решила не писать ей ничего. По мнению Подкопаевой, если человек хочет, он выскажет сам свою позицию, и писать ничего не нужно.

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