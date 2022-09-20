Победительница "Холостяка" Анна Богдан показала, как тренируется в спортзале, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Анна Богдан - участница шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако. Анне удалось победить на проекте, после чего пара больше года пробыла вместе. Но испытание войной Анна и Михаил не смогли пройти и недавно стало известно, что они расстались. При этом пока у победительницы шоу остается кот Заливако. И несмотря на неудачу в отношениях Анна стала довольно успешной блогеркой Инстаграм, где активно делится многим интересным.

А в этот раз Анна поделилась кадрами в своем сторис, показав, как тренируется в спортзале. Звезда была на коврике среди других участниц тренировки, впечатляя старанием.

"Всегда получаю удовольствие от тренировки. Но сегодня было немножко тяжело после двухнедельного перерыва", - написала Анна.

"Сегодня была на тренировке Barre

Barre - это система физических упражнений, основана на соединении балетных упражнений, упражнений функционально-силового тренинга, пилатеса и йоги. А балетный верстат используется как опора во время работы над мышцами ног, ягодиц", - написала Анна.

Напомним, экс-избранница "Холостяка" Заливако Богдан вышла на связь и взбудоражила видом после болезни

А еще Politeka сообщала, что экс-избранница "Холостяка" Заливако Богдан после исчезновения вышла на связь и рассказала, что произошло

Также Politeka писала, что победительница "Холостяка" Анна Богдан устроила фотосессию в любимом городе



