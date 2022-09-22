Как сообщает Politeka.net, известная телеведущая Маша Ефросинина доказала, что некоторые элементы наряда способны существовать вне времени. Они никогда не выйдут из моды и должны быть в гардеробе у всех, кто следит за своим луком. И речь здесь не о "маленьком черном платье", а о базовом ежедневном гардеробе.

В стильном повседневном наряде Маша Ефросинина пришла на день рождение подруги и поделилась фото в Instagram.

Так, Маша Ефросинина выбрала черную рубашку и белые джинсы прямого кроя. Так, черная рубашка оверсайз - вещь вне времени. Современные модницы экспериментируют со способом заправки, а вот Маша Ефросинина - носит ее просто и выглядет при этом великолепно. Да и светлые джинсы прямого кроя, которые носит телеведущая, никогда не потеряют актуальности. Эта одежда никогда не выйдет из моды.

Образ дополняли солнцезащитные очки и минималистические украшения.

Стоит отметить, что в подписи к кадрам, Маша Ефросиина написала, что отправилась в Италию на несколько дней, чтобы поздравить свою подругу. После этого она снова вернется к волонтерской деятельности.

Напомним, что Ефросинина заговорила о "подводных камнях" военного учета для женщин.

Как сообщала Politeka, Ефросинина затронула важную тему, которая беспокоит всех украинок во время войны.

Также Politeka писала, что Ефросинина нарвалась на волну хейта из-за заметного похудения.