Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица, которая стала знаменитой благодаря группе "Время и Стекло". Теперь же Надя строит карьеру в качестве сольной певицы и недавно выпустила первый украиноязычный альбом "Смыслы". И вот Дорофеева выпустила клип на песню "Охололо". "ЖВЛ" на своей страничке в Инстаграм решило опубликовать фрагмент видео с Дорофеевой.
"Певица DOROFEEVA поделилась на странице Instagram видеоработой на песню «Охололо» из альбома «Смысл»
Поклонники засыпали Надю комплиментами из-за хорошего украинского, а также отметили, что певица круто двигается", - написано было в публикации.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
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"Дуа Липа украинская", "Ой, снова чую плагиатик", "Не понравилось", "Не о чем((( что-то мямлит себе под нос", "Не очень", "Напоминает песню с турецкого сериала "ПВМД", "Ну такая себе песня, у нее лучше были", "Не понравилось", "Очень не нравится".
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