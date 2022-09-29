Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица, которая стала знаменитой благодаря группе "Время и Стекло". Теперь же Надя строит карьеру в качестве сольной певицы и недавно выпустила первый украиноязычный альбом "Смыслы". И вот Дорофеева выпустила клип на песню "Охололо". "ЖВЛ" на своей страничке в Инстаграм решило опубликовать фрагмент видео с Дорофеевой.

"Певица DOROFEEVA поделилась на странице Instagram видеоработой на песню «Охололо» из альбома «Смысл»

Поклонники засыпали Надю комплиментами из-за хорошего украинского, а также отметили, что певица круто двигается", - написано было в публикации.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Дуа Липа украинская", "Ой, снова чую плагиатик", "Не понравилось", "Не о чем((( что-то мямлит себе под нос", "Не очень", "Напоминает песню с турецкого сериала "ПВМД", "Ну такая себе песня, у нее лучше были", "Не понравилось", "Очень не нравится".

Напомним, Дорофеева похвалилась пылкими объятиями и смутила украинцев

А еще Politeka сообщала, что Дорофеева честно заговорила, как решилась на новые отношения

Также Politeka писала, что Дорофеева восхитила новым хитом и дерзким образом, видео