Певица Светлана Тарабарова сейчас, как и большинство ее коллег по шоу-бизнесу, дает благотворительные концерты для ВСУ. Артистка рассказала в интервью "24 каналу", что чувствует выступая перед украинскими военными и кем восхищается. В частности, она назвала украинских знаменитостей, которые ее приятно удивили после начала вторжения рф в Украину.

Певица Светлана Тарабарова призналась, что гордится всеми артистами, которые наконец-то поняли, что нужно поддерживать украинских защитников. Что им нужна поддержка, мотивация, слова благодарности, объятия и такие концерты очень важны для поднятия боевого духа. Но есть мужчины среди ее звездных коллег, которые ее удивили больше других.

"Пока только положительные эмоции и гордость за наших артистов. Многие люди с первых дней войны сразу стали помогать ВСУ. Больше всего поразили мужчины, которые могли выехать, но взяли оружие и одели форму – Ярмак, Коля Серга, Женя Галич, "Антитела", Андрей Хлывнюк, Фагот, Ахтем Сеитаблаев, Олег Сенцов. Этот список значительно длиннее, и я прошу прощения у тех, кого не вспомнила, но знайте, что вся страна гордится вами", - отметила Светлана Тарабарова.

Также она вспомнила Юрия Горбунова, Пикалова, Кошевого, которые при возможности могли "свалить" остались здесь и постоянно выступают для военных.



Напомним, что Тарабарова честно рассказала о трудностях и заявила, почему их семья потеряет дом.

Как сообщала Politeka, Тарабарова отказалась критиковать подругу Тодоренко из-за ее молчания.

Также Politeka писала, что Тарабарова в слезах рассказала, почему вынуждена продать свой дом.