Как сообщает Politeka.net, Тина Кароль стала активнее общаться с фанатами и завела свой Телеграм-канал, поэтому нередко показывает интересные фото и видео со своими комментариями. В этот раз звезда выставила отрывок из переделанного русскоязычного альбома "Скандал" в англоязычную версию.

Так, в этот раз певица Тина Кароль объявила о выходе нового альбома Scandal. Для этого артистка в пиджаке и самих колготках задрала ногу и покрасовалась перед камерой, чтоб прорекламировать и свой бренд одежды.

«Наконец-то альбом готов. Вы можете прослушать его на всех платформах. Жду отзыва», - написала Кароль.

«Какая хорошенькая❤💖; Ну хоть не "пам-пам-пам" 😅; неожиданно;♥️♥️; Ухты 😳; Скандалистка 🤪❤; Мать это шок; Лучшая 😍❤️; A to будет scandal; Шикарное фото😍; Вооооу😏; Что это будет?; где песня😭; Сразу вспомнила 2021 год😢; Тину Кароль обожаем. Такой скандал нам нужен».

Также в сети представили беседу Тины о творчестве во время войны, о пути к победе и борьбе на культурном фронте.

«Певица Тина Кароль с самого начала полномасштабной российской агрессии активно занимается культурной дипломатией. О творчестве во время войны, пути к победе и борьбе на культурном фронте Тина Кароль рассказала корреспондентке Голоса Америки Ирине Соломко в Нью-Йорке» - сказано в подписи.

Напомним, Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.

Как сообщала Politeka, Кароль озадачила украинцев неловкими высказываниями о личной жизни.

Также Politeka писала, Кароль без макияжа и в домашней одежде решилась показать настоящую себя.