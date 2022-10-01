Популярная украинская блогерша и жена главного героя шоу "Холостяк" Никиты Добрынина Даша Квиткова, которая год назад родила сына Льва, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка поделилась забавным видео из своей гардеробной, где показала, как создает очередной модный образ.

В новом видео Даша, создавая свой новый образ, рассказала, что учла предыдущие замечания поклонников при выборе нарядом. Так, в этот раз она надела светлые джинсы с не длинными штанинами и подчеркнула, что эти штаны не волочатся по полу. Также блогерша надела теплый синий кардиган укороченного фасона, так что он немного оголил живот, а сверху накинула черную куртку, от которой позже отказалась.

В подписи к публикации Квиткова написала: "Девочки, по курточке отмена, потому что в столице сегодня погода тепленькая". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию Даши: "Каждый лук – это бомба. Одно единственное пузико замерзнет. Надо себя беречь", "Даша, вам очень подходит этот оттенок голубого, глаза отчетливее, и вообще такая свеженькая", "Круто, у вас хороший вкус, и мне нравится, когда волочится по полу", "Блин, где взять такую ​​футболку?", "Вы сделали грудь? Или мне показалось, что я увидела компрессионное белье?", "У вас такой классный стиль. Всегда жду ваши видео. Еще хочу сделать комплимент вашим волосам, они нереальны".

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