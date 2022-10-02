Популярный украинский музыкант и исполнитель Сергей Бабкин, который с начала войны вместе с женой Снежаной и тремя несовершеннолетними детьми выехал за границу и много гастролирует с благотворительными концертами в поддержку Украины, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист после небольшой паузы снова вышел на связь, поделился новым фото и обратился ко всем музыкантам.

Как видно, на новой фотографии Сергей запечатлен в интересной локации, он как будто выглядывает из-за двери. Перед камерой он появился в темных брюках и черной куртке-косухе, при этом можно заметить, что певец сильно поседел за последнее время.

В подписи к публикации Бабкин обратился к коллегам-музыкантам: "Поздравляю всех, чья жизнь так или иначе связана с музыкой. Поздравляю коллег-музыкантов, братьев и сестер духовиков, а особенно флейтистов, которым я сам являюсь. Извиняюсь за мою неосведомленность, но я только сегодня узнал, что флейта является древнейшим инструментом, самым первым на Земле. Музыка является языком Вселенной, ее понимает любое живое существо. Если бы на нашей планете царил только язык музыки, мы бы гораздо лучше понимали и чувствовали друг друга. Потому что музыка сближает, обновляет, рождает, перезагружает, охватывает любовью, вдохновляет, сохраняет, держит, направляет, лечит. С музыкой в ​​сердце! С музыкой по жизни! С музыкой к победе! Поздравляю!".

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