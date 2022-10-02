Украинская певица Тина Кароль в социальных сетях все чаще делится личными кадрами и удивляет замечаниями, в сети обсуждают также новинку артистки - переведенный альбом "Скандал" на английский язык. Также Кароль продолжает свой тур по Америке и показывает небольшие отрывки в Стори.

«Сегодня Тина Кароль выступит в Денвере» - сказано в подписи под кадрами.

Многие оценили сам образ Тины, которая предстала перед поклонниками недавно в одном из новых и любимых образов. Платье в стиле украинского флага, расшитое блестками, давно привлекает внимание и напоминает самой артистке, ради чего она устраивает благотворительные концерты.

«Вау; Волшебно!; она прекраснее с каждым днем; Какая замечательная женщина наша Тина Кароль; старалась не зря» - пишут в сети.

Недавно в интервью артистка рассказала много о планах на будущее, поделилась замечаниями и немного "открыла душу" во время специального визита в Нью-Йорк.

«Для меня важно все, что происходит со словом «Украина». Все, что сегодня под нашим флагом, это важно. И каждую инициативу я готова поддержать и быть инициатором вопросов культурной дипломатии, которые касаются именно Украины, потому что это мой зов сердца, моя миссия и потому что у меня такой паспорт».

Напомним, Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.

Как сообщала Politeka, Кароль озадачила украинцев неловкими высказываниями о личной жизни.

Также Politeka писала, Кароль без макияжа и в домашней одежде решилась показать настоящую себя.