Популярная певица Тина Кароль удивила растяжкой на сцене во время последнего концерта.

Украинская певица Тина Кароль в социальных сетях нередко показывает отрывки из своих выступлений заграницей. Тина устраивает туры по всему миру, чтобы собрать средства для своего фонда помощи пострадавшим от российской агрессии, но даже на выступлениях не обходится без неловких моментов

Недавно Тина Кароль рассказала, что она планирует делать со своими русскоязычными песнями и представила целый альбом, переведенный на английский язык. В том числе и песня «Скандал», с которой так активно выступает певица.

Неординарные движения танца под данную композицию смутили поклонников на последнем концерте:

«Супер❤;Немного вульгарно, но в целом супер; неимоверная Тина🙏; Супер; Было удивительно быть там! :); растяжка лишняя».

Мы писали, также Кароль продолжает свой тур по Америке и показывает небольшие отрывки в Стори.

Многие оценили сам образ Тины, которая предстала перед поклонниками недавно в одном из новых и любимых образов. Платье в стиле украинского флага, расшитое блестками, давно привлекает внимание и напоминает самой артистке, ради чего она устраивает благотворительные концерты.

Напомним, Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.

Как сообщала Politeka, Кароль озадачила украинцев неловкими высказываниями о личной жизни.

Также Politeka писала, Кароль без макияжа и в домашней одежде решилась показать настоящую себя.