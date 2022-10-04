Известная телеведущая Соломия Витвицкая поделилась забавными кадрами со щенком, который был у них на эфире.

Популярная украинская телеведущая, звезда телеканала "1+1" Соломия Витвицкая поделилась на своей странице в Instagram забавными кадрами с главным героем прямого эфира. Во вторник, 4 октября, милый щенок по имени "Пуговка" сделал день для миллионов украинцев своим казусом на столе у ведущих.

Напомним, на эфир в студию "1+1" пришла гостья, которая принесла с собой милого песика. Пока ведущие разговаривали с женщиной и тискали животное, "Пуговка" решила сходить в туалет прямо на столе. Надо сказать, что ведущие очень удивились такому казусу, но в то же время, это было очень весело.

Соломия решила устроить фотосессию со щенком, она выложила снимки с "Пуговкой", которую держит на руках сама, а затем и вместе с коллегами-ведущими. Собственно, и то самое видео с казусом собаки телезвезда тоже показала.

В подписи к публикации Витвицкая прокомментировала эту ситуацию: "О казусах в прямом эфире. У нас очень все любят приглашать щенков в студию. Но пушистыми тоже волнуются и поэтому случается разное. В частности, переселенка из Ирпеня "Пуговка" сначала всех тронула, а потом еще и рассмешила. Кстати, малыши ищет семью, ее сестренки и братики тоже. Ну а контактный номер телефона и удивленное лицо моей коллеги @nataliostrovska есть на знаменитом видео в галерее".

Пользователи тут же принялись комментировать пост ведущей: "Это было феерично", "Это к деньгам", "К богатству и победе", "Подарочек", "Милая, она переволновалась", "Это хороший знак", "Все хорошо, это к деньгам", "Хорошо наложила, как взрослая".

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