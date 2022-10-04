Как пишет Politeka.net, Сергей Бабкин - известный украинский певец. У звезды есть жена Снежана, с которой он познакомился в театре. Звездная пара с детьми покинула Украину после начала войны и пока не возвращалась обратно. Украинцы начали критиковать Сергея за это, но Снежана объяснила, что музыкант как минимум многодетный отец, а поэтому не подлежит мобилизации, но и это не все. Оказалось, у Бабкина серьезные проблемы с глазами и он перенес несколько тяжелых операций в прошлом году. Поэтому артист ездит по миру и выступает на концертах, собирая деньги на помощь Украине.

Снежана, как и звездный супруг, активно ведет страничку в Инстаграм, где делится многим интересным. А в этот раз жена Бабкина показала, как со звездным мужем выбралась на "тихую охоту". Как можно заметить, на улице был сильный дождь.

"Показать наш улов?", - спросила Снежана на сторис.

А после этого жена Бабкина показала грибы, которые удалось собрать. Как можно заметить, семейство не срывает, а вырывает с корнем грибы.

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