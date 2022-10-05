Как пишет Politeka.net, Настя Каменских - известная украинская певица, которая сейчас замужем за продюсером Потапом. Звезда долгое время находилась за границей, но все же решилась вернуться обратно, а после Насти через некоторое время приехал и Потап. Не забывает Каменских и о ТикТок, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда поделилась видео, где позировала в толстовке.

"Вы знаете, что это значит", - написала загадочно Настя.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Очень интересное видео, прямо восторг", "Я надеюсь, это выпадают нарощенные волосы", "Слушайте, кто знает, она еще с Потапом или нет?", "Капец", "Все пучком, а у нас все пучком", "Я думала, что это Самойлова", "Настюха, ты чего?", "Волосы шикарные", "Да не выпадают у неё волосы, она просто растянула кудрявую прядь до ровного состояния, а потом она просто вернулась назад! камон!", "У меня такая же толстовка".

Напомним, Каменских в домашнем халате вспомнила, как любила готовить и убирать в комнатах

А еще Politeka сообщала, что Каменских после трагедии эмоционально обратилась к украинцам

Также Politeka писала, что Каменских в поезде заставила поклонников беспокоиться за нее