Как пишет Politeka.net, Настя Каменских - известная украинская певица, которая сейчас замужем за продюсером Потапом. Звезда долгое время находилась за границей, но все же решилась вернуться обратно, а после Насти через некоторое время приехал и Потап. Не забывает Каменских и о ТикТок, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда поделилась видео, где позировала в толстовке.
"Вы знаете, что это значит", - написала загадочно Настя.
Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:
"Очень интересное видео, прямо восторг", "Я надеюсь, это выпадают нарощенные волосы", "Слушайте, кто знает, она еще с Потапом или нет?", "Капец", "Все пучком, а у нас все пучком", "Я думала, что это Самойлова", "Настюха, ты чего?", "Волосы шикарные", "Да не выпадают у неё волосы, она просто растянула кудрявую прядь до ровного состояния, а потом она просто вернулась назад! камон!", "У меня такая же толстовка".
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
"Такая молоденькая, еще жить и жить": появилось фото полицейской, расстрелянной у школы
НАТО будет отвечать: еще одна страна может оказаться под угрозой удара россии
Нацбанк с 3 октября вводит в обращение новые особенные 10 гривен: как они выглядят
Беда с известным актером и бойцом ВСУ, появились подробности и фото: "Это произошло в тылу..."
Напомним, Каменских в домашнем халате вспомнила, как любила готовить и убирать в комнатах
А еще Politeka сообщала, что Каменских после трагедии эмоционально обратилась к украинцам
Также Politeka писала, что Каменских в поезде заставила поклонников беспокоиться за нее