"Холостячка" Злата Огневич честно ответила, почему вернулась в Киев, поделившись в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица, которая занимала третье место на "Евровидении". Также звезда принимала участие в шоу "Маска", где ей удалось триумфально победить. А в прошлом году звезда снялась в романтическом проекте "Холостячка", где пыталась найти свою любовь. Но победитель - бизнесмен Андрей Задворный сразу же после шоу бросил певицу, что очень сильно ударило по знаменитости.

Не забывает Злата и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Огневич решила поделится интригующими кадрами в своем блоге.

"Пришло время вам признаться. В следующей сторис расскажу...", - написала Огневич.

"Настоящая причина возвращения в Киев. Это - вечеринка на Щекавице", - отметила Огневич.

Стоит отметить, Злата, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Огневич много ездила выступать к солдатам и показывала свое авто, которое попадало под обстрел.

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