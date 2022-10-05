Напомним, украинцев не раз предупреждали, что эта зима будет очень тяжелой. Оккупанты будут обстреливать украинские ТЭЦ еще чаще, пытаясь оставить миллионы людей без электричества, воды и тепла.
Но Кошевой больше переживает не за себя, а за украинских защитников.
«Теплые одеяла у нас еще есть дома. Что еще нам нужно? Горячий чай? Чайник есть, чай есть, вода есть… Сейчас нужно думать не о том, как утеплить себя, а как утеплить наших бойцов. Дай Бог, чтобы к холодам война закончилась. Но все мы прекрасно понимаем, что это все может затянуться», – рассказал Кошевой изданию «КП в Украине» .
По словам артиста, сейчас "кварталовцы" ищут комплекты военной теплой формы, чтобы отправить ребятам на фронт.
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«Так и готовимся. Потому что нужно сначала подготовить тех, кто тебя защищает», – подчеркнул Кошевой.
Также актер рассказал, что еще в начале войны они отправляли теплые одеяла переселенцам из Мариуполя. И, если в этом будет необходимость, они сделают это снова.
Напомним, ранее Евгений Кошевой рассказал, почему его жена Ксения больше не общается с родственниками, живущими в оккупированной Ялте.
Также Politeka.net писала, что Кошевой разочаровался в своих родных, которые остаются на оккупированной Луганщине.
Кроме того, Politeka.net писала, знали ли звезды "Квартал 95" о вторжении россии заранее.