Всемирно известная актриса Шэрон Стоун покорила милыми кадрами со своим любимцем во время вечернего отдыха.

Как сообщает Politeka.net, голливудской актрисе Шэрон Стоун уже 63 года, она не так часто снимается в новых фотосессиях и редкий гость на съемочной площадке грядущих кинолент. Тем не менее, популярность культовой исполнительницы никуда не делась.

В Инстаграм Шэрон делится не только глянцевыми кадрами, но и личными видео и фото, покоряя аудиторию. В этот раз видео с домашним любимцем умилило сеть. Стоун не только не скрывала себя настоящую, но и показала, как отдыхает по вечерам в постели и веселится с питомцем.

Посмеявшись, артистка не скрывала свои морщинки и предпочла быть настоящей:

«Иногда достаточно одного 💕; Хахахаха звук однако 🤣🤣; Самый лучший; Любимый бандит!!!!! Я скучаю по его поцелуям!!!; Трепет, любовь это!; Ааааа, это оооочень мило! 🐾✨🐾; мы вас тоже любим; Щенячья любовь; Самый лучший!; Моя любовь ❣️; Омг лучший!» - пишут в сети.

Ранее Тина Кароль показала несколько соблазнительных total black- образов: облегающий стильный комбинезон с широким лаковым поясом на талии, строгое маленькое черное платье на тонких бретелях, а на одном из кадров позировала в черном классическом костюме.

Поклонники Тины начали делиться своими впечатлениями от нового видео звезды в комментариях. Некоторые сравнивали артистку с Шэрон Стоун.

Напомним, Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.

Как сообщала Politeka, Кароль озадачила украинцев неловкими высказываниями о личной жизни.

Также Politeka писала, Кароль без макияжа и в домашней одежде решилась показать настоящую себя.