Популярный украинский ведущий, интервьюер и блогер Слава Демин, который прославился как радиоведущий "Люкс ФМ", чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость удивил фолловеров милым селфи с бывшей женой.
Известно, что Слава прожил в браке с Ксенией Мищенко 13 лет, и около года назад развелся. При этом у пары в браке родился сын Влад, которого теперь вместе воспитывают разведенные родители.
На новой фотографии, которую показал ведущий, он с бывшей возлюбленной запечатлены на прогулке, и позируют на фоне синего неба с облаками. При этом Ксения с серьезным лицом, но сделала Славе "рожки" двумя пальцами.
В подписи к публикации Демин написал: "Отношения с бывшими должны быть такими, чтобы вам было не стыдно перед общими детьми. Именно такие у нас отношения с Ксю! Мы считаем, что от того, что произошло с отношениями родителей, ребенок не должен страдать. А еще есть шанс на возвращение любви. Главное над этим поработать и, может быть, появится шанс. Если это вам действительно нужно".
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