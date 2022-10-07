Как сообщает Politeka.net, министр обороны Украины Алексей Резников обратился к российским военным с призывом отказаться воевать за призрачные цели. Он предупредил, что захватчики найдут на украинской земле только смерть и о них даже никто не вспомнит, поскольку Кремлю не нужны простые люди.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина опубликовала видеообращение министра у себя в Instagram и попросила пользователей сети тоже это сделать.

В видео, которое опубликовала Маша Ефросинина, министр обороны подчеркнул: российских солдат обманули и предали, обещая легкую прогулку, но в действительности отправив на верную смерть. Также он обратил внимание на то, что украинские офицеры стали известны на весь мир благодаря беспрецедентным успехам на фронте, в то время как российская армия только несет потери и позорится.

В конце Резников призвал оккупантов немедленно отказаться воевать и пообещал им всем жизнь, безопасность и справедливость.

"Я знаю Алексея Резникова больше двадцати лет! И этот человек никогда не врёт!!! Распространяйте, как можно больше! Спасайте себя, ваших мужчин, солдат и офицеров!", - призвала Маша Ефросинина в подписи к видео.



В комментариях украинцы отметили, что слова министра очень сильные, но они сомневаются, что у российских офицеров хватит ума здаться.

Напомним, что Ефросинина заговорила о "подводных камнях" военного учета для женщин.

Как сообщала Politeka, Ефросинина затронула важную тему, которая беспокоит всех украинок во время войны.

Также Politeka писала, что Ефросинина нарвалась на волну хейта из-за заметного похудения.