По словам Руслана Ханумака, он тяжело переживал критику, понимал, что нужно оправдаться, но почти не делал этого.

Звезда сериала "100 тысяч минут вместе", ведущий и актер "Студии Квартал 95" Руслан Ханумак покинул Украину еще за несколько дней до вторжения россии в Украину. Многие поклонники заподозрили, якобы он заранее знал, что должно произойти 24 февраля.

В интервью "ЖВЛ" он признался, почему не вернулся в Украину из-за границы и как реагирует на хейт.

Оказалось он ничего не знал о том, что россия нападет на Украину 24 февраля. Просто он планировал отпуск давно ко дню рождения его жены – блогера Алины Шаманской. С началом войны супруги сразу начали ходить на митинги в поддержку Украины, говорить в социальных сетях о происходящем на родине.

Спустя несколько месяцев пребывания в Европе, они переехали в США. После этого на Руслана Ханумака посыпалась новая волна хейта.

"Я все читал. А что мне говорить? Это очень больно было и сейчас такое несется, немного легче. Надо оправдываться за то, что не вернулся. Да, надо. Несколько раз сделал, получил еще больше хейта. И что мне делать? В такие ситуации попало очень много артистов. Надо пережить это. Почему не приехал воевать? Потому что страшно, не хотел умереть", — честно признался Руслан Ханумак.

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