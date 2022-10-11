Актриса Наталка Денисенко является звездой многих украинских сериалов. Если бы она хотела, то уже давно могла бы сниматься за границей, но остается в Украине. Сейчас стремится помогать ВСУ приблизить победу. В интервью для канала "24 Канала" она рассказала, почему не стремится работать за границей хоть и предложения были.

Наталка Денисенко подчеркнула, если бы у нее было огромное желание, то уже давно снималась бы в каком-нибудь польском сериале. Ее коллеги, стремящиеся продолжать работать, так и делают. Но у Наталки сейчас другие приоритеты. Она хочет быть в Украине, помогать. Возможно, после победы будут рассматриваться варианты работы за границей.

"Единственная преграда – язык. Но, с моим опытом, думаю, что могла бы с этим справиться. Но пока подобных планов нет. Хочу сниматься в украинском кино и сериалах", – подчеркнула Наталка Денисенко.

Актриса также анонсировала, что скоро начнут съемки нового украинского сериала, в котором она играет роль. Наталка верит, что кинематограф сможет вернуться к жизни даже в таких новых для украинцев реалий.

Напомним, что расстроенная звезда "Крепостной" Денисенко пожаловалась своей куме Мишиной на неприятность.

Как сообщала Politeka, Денисенко призналась, что помогает унять негативные эмоции пока муж служит.

Также Politeka писала, что Денисенко раскрыла свой заработок блогера, эксклюзивные данные.