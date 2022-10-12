Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая Маша Ефросинина на фоне ракетных ударов по территории Украины эмоционально обратилась к жителям россии, которые радуются атаке. Пост с обращением к россиянам она обнародовала на своей странице в Instagram.

Телеведущая Маша Ефросинина призналась, что крайне удивлена тому, что россияне радуются смерти людей в соседней стране. Вспомнила она и о своей сестре из Крыма, которая также радовалась убийству мирных украинцев.

По ее словам жители Украины были счастливы взрывам на Крымском мосту потому, что через него поставлялась военная техника, разрушающая города и убивающая людей. При этом мост - просто груда камня, которую взорвали. Но нет, россияне считают, что убийство мирных украинцев - это месть за груду камня.

"Знаете ли вы в чем между нами разница, граждане самой обосравшейся в мире стране? Вы - нытики, вы постоянно ноете, что "правительство у вас не такое, но вы ничего не можете сделать, вы же маленькие люди, бедные". Вы просто жрете друг-друга и высираете свою злость на другие народы. А мы сами выбираем, как жить и правительство свое сами выбираем. Мы выбираем сами защищать свои земли, мы выбираем, как строить свое будущее, мы смотрим в глаза трудностям и не ноем, а беремся за руки и объединяемся - восемь месяцев уже стоим за свою страну", - заявила хлестко Маша Ефросинина.

Припомнила она также, что украинцы за несколько дней собирают миллионы гривен на оружие, которое поможет ВСУ, да что там оружие - даже на целый спутник деньги сбросили.

"Злорадство - удел слабых, граждане россияне! А нас вы только больше разозлили! И в разы сильнее сплотили против вашей прогнившей насквозь федерации нелюдей…", - дополнила телеведущая.



Напомним, что Ефросинина заговорила о "подводных камнях" военного учета для женщин.

Как сообщала Politeka, Ефросинина затронула важную тему, которая беспокоит всех украинок во время войны.

Также Politeka писала, что Ефросинина нарвалась на волну хейта из-за заметного похудения.