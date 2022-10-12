Украинская актриса Наталья Денисенко, муж которой сменил професси актера и сейчас служит в рядах ВСУ, за время более чем 10-летней карьеры стала звездой многих сериалов. При этом она не раз снималась съемочных майданчиках с российскими актерами.



В интервью для "24 канала" артистка вспомнила о съемках с российскими актерами и работе в россии.

Несмотря на аннексию Крыма и события на Донбассе в 2014 году было много съемок украинского производства, но на них приглашали российских актеров. Но тогда Наталья давала понять россиянам, что они в чужой стране.

"Я была хозяйкой на съемочной площадке, потому что это моя страна, а они приехали в гости. Они в нашем продакшине и это мы платили им деньги, они были наемными рабочими. Если видела какое-то пренебрежительное отношение, то всегда ставила на место. Я не подбирала слова. Старалась так себя вести с россиянами, чтобы они тоже не думали, что какие-то "метры"", – подчеркнула Наталья Денисенко.

Наталке Денисенко, как и многим украинским звездам, предлагали сниматься в стране-агрессорке, но она отказалась.

"Здесь у меня была и работа, и главные роли, и семья, и ребенок. У меня не было причин ехать туда. Некоторых актеров я понимаю, потому что они здесь никому не нужны. А там появлялась перспектива, они ехали в Россию как работники. У меня была другая ситуация", – подчеркнула Наталка.

Напомним, что расстроенная звезда "Крепостной" Денисенко пожаловалась своей куме Мишиной на неприятность.

Как сообщала Politeka, Денисенко призналась, что помогает унять негативные эмоции пока муж служит.

Также Politeka писала, что Денисенко раскрыла свой заработок блогера, эксклюзивные данные.