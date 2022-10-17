Артист еще несколько лет назад приобрел дуплекс в Киеве рядом со студией и уже долгое время делает там ремонт. Но из-за войны Позитив остался без выступлений и, соответственно, без заработка, поэтому сейчас наводит порядок в доме своими силами.

В эфире "Завтрак с 1+1" впервые показал свое жилье, где уже два года идет ремонт.

"Я заканчиваю ремонт и живу в нем. Я начал его, когда начался COVID, это первый кризис был. Потом следующий год… То есть он тянется уже два года. Сначала я разогнался – у меня была команда, прораб, дизайнеры. Концерты есть деньги зарабатываешь…» – рассказал Завгородний.

Алексей сейчас живет на первом этаже, потому что на втором еще очень много работы.

"Я на втором этаже не живу. Я живу на первом этаже, там же есть диванчик. Еще делают лестницы... Я вот весь месяц сейчас жил со штукатуром. Я просыпался, он мне стучал в дверь, потому что нельзя позвонить. Я ему открывал, он делал что-то, я дальше спал", - признается артист.

Артист также добавил, что сейчас очень экономит на ремонте.

"Я думаю, что ценности изменились. Потому что, если ты хотел какую-то хорошую ретро-лампу, то сейчас это просто лампочка. Мне этого хватает. Оно сейчас не ко времени. Сейчас актуальна помощь ВСУ", - подчеркнул Позитив.

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