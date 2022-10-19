Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица, которая активно работает над новыми композициями. Вернувшись из заграницы, артистка стала больше общаться с фанатами и чаще делится замечаниями без цензуры.
В этот раз артистка выставила в Тик-Токе пост с возмущением по поводу того, как в рф используют ее песни и стараются их перепеть.
Так, в этот раз Полякова посмеялась над поведением россиян, которые на одном из своих телеканалов показали выступление с ее песней. Один из гостей токшоу на российском телевидении исполняет песню украинской певицы "Королева ночи".
"Королева, которую заслужила рашка! Какие они жалкие воры, ничего своего", — сказала артистка.
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После в Стори она отреагировала снова: «Это как? Что с Инстаграмом? На чьей они стороне? Это моя, украденная какой-то теткой, песня! Зачем они все удаляют? Нашу войну, нашу правду? Наше раскрытие преступлений? Позор!».
Ранее мы писали, Оля решила перевести песню "Королева ночи", о чем сообщил ЖВЛ на своей страничке в Инстаграм.
"А ты уже знаешь, что «Королева ночи» будет звучать на украинском языке? Тренер «Голоса страны» Оля Полякова переводит свои хиты на соловьину", - написано было в публикации.
Напомним, Оля Полякова огорошила видом рядом с Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински"
А еще Politeka сообщала, что дочь Поляковой, которая уехала на учебу в Лондон, заговорила о родном доме
Также Politeka писала, что старшая дочь Поляковой растрогала кадрами с младшей сестрой