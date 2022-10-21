Жена Сергея Бабкина Снежана показала, как проводит время с младшим сыном Елисеем.

Как пишет Politeka.net, Снежана Бабкина - известная украинская актриса, которая вышла замуж за музыканта Сергея Бабкина. У звезды есть сын от первых отношений Артур, а также двое детей от Сергея - Елисей и Веселина. Не забывает Снежана и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Снежана показала Елисея, которому делала массаж.

"Мамочкам на заметку

Каждое утро и вечером мы делаем «Рельсы-рельсы. Шпалы-шпалы».

С каждым днем история растет. Каждый день появляются новые герои. Пятиминутный массаж превращается в получасовую сказку", - написала Снежана.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Какие вы сладкие", "Можно к вам на массаж", "Прекрасно, вы классная мама", "Мы так делаем каждый вечер", "Такой массажик мне папа делал в детстве, а теперь я своим детям", "Класно!мы тоже такое практикуем! Сначала я делаю массаж сыну, потом сын мне) и хохочет)", "А чё без штанов? Обязательно в трусах перед ребенком ходить?".

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