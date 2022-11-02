Всемирно известная актриса Шэрон Стоун в новой роли не стала скрывать то, как выглядит в новом фильме без грима.

Как сообщает Politeka.net, голливудской актрисе Шэрон Стоун часто предлагают различные роли в сериалах, фильмах и даже рекламах. Однако звезда не так часто принимает участие в новых кинолентах и меняет образы.

В этот раз артистка показала отрывок из нового фильма и засветила, как выглядит без всяких уколов красоты. Она не стала скрывать морщинки и возрастные изменения в целом. Также она предстала в интересной роли, чем привлекла внимание.

"Следующий фильм? ; Не могу дождаться, чтобы увидеть это видео! 😍; Нетфликс?; красивая❤️; Что это? Фильм?; ❤️Потрясающе!!! Вы замечательный человек!; Пожалуйста, напоминайте нам, чтобы мы смотрели это; Кто-то не умеет читать, я полагаю 🙄; Не могу дождаться, иди, девочка, люби свою прекрасную работу, детка" - пишут в сети.

Ранее Шэрон Стоун показала, как можно стареть красиво и без вмешательства хирурга или уколов красоты. Так, артистка в пиджаке на голое тело покорила исполнением забавного танца на съемочной площадке.

В изумрудном костюме она похвасталась не только движениями, засветив формы в глубоком декольте.

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