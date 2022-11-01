Телеведущая Маша Ефросинина показала два кадра, которые заставили ее еще больше гордиться нашей нацией.

Как сообщает Politeka.net, украинская телеведущая Маша Ефросинина каждый день рассказывает в социальных сетях о своей работе, делится интервью с коллегами и не скупится на "крепкие" слова в адрес российских преступников. В этот раз артистка показала наглядно разницу между трудолюбивыми украинцами и русскими оккупантами.

На кадрах показана разница – дом после обстрела оккупантами, дом после восстановления и ремонтных работ. Россиянам подобное и без разрушений может только сниться, ведь они часто жалуются на власть, но сами свои дома также не ремонтируют и не улучшают.

«Дом в Киеве, куда попала ракета. Было и стало. Но есть кое-что, что поменялось и во мне. Раньше я просто любила свою страну и людей. А сейчас горжусь и восхищаюсь нашей нацией!» - пишет Мария.

Также телеведущая не стала таить, что чувствует радость, когда узнает о ликвидации очередных российских вояк. Она также пояснила, почему чувствовать такое - это нормально.

"Есть какая-то странная и одновременно пугающая внутренняя радость из-за новых потерь оккупантов. Я чувствую тоже самое, и это абсолютно нормально. А как нам еще относится к людям, которые напали на нашу страну, которые заставляют нас страдать и до сих пор носить в себе большое горе от новости до новости?".

Напомним, что Ефросинина публично поставила на место Бузову, что приехала позориться в оккупированный Донецк.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина честно рассказала, как изменилась жизнь ее семьи.

Также Politeka писала, что Ефросинина уболтала сына сфотографироваться и показала, на кого он похож.