Всемирно известная актриса Шэрон Стоун перед тем, как пропасть из социальных сетей, показала эмоциональное видео.

Как сообщает Politeka.net, голливудской актрисе Шэрон Стоун пришлось не раз сталкиваться с проблемами со здоровьем, бороться за свою карьеру и семью. Артистка очень остро реагирует на все, что связано с ее жизнью, поэтому не стала скрывать правду перед фанатами.

Как недавно стало известно, сейчас 64-летняя знаменитость в больнице. Во время очередного осмотра врачи сначала установили ложный диагноз, сделали операцию, после которой боль только усилилась.

«Поскольку боль усилилась, я прислушалась к другому мнению. У меня большая миома, которую нужно удалить. Не переставайте слушать себя, не сомневайтесь. Это может спасти вам жизнь» - написала Шэрон, подметив, что исчезнет из социальных сетей на 1,5 месяца.

«Хочется видеть больше; Этот взгляд глубокий!; Фантастический человек ❤️; хорошая Шарон..... 👌🏻💯; спасибо; я надеюсь у вас все в порядке; красивая❤️; Впечатляет 👏».

Также артистка показала отрывок из нового фильма и засветила, как выглядит без всяких уколов красоты. Она не стала скрывать морщинки и возрастные изменения в целом. Также она предстала в интересной роли, чем привлекла внимание.

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