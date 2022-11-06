Всемирно известная актриса Шэрон Стоун после новости о будущей операции поделилась важным для нее клипом.

Как сообщает Politeka.net, голливудской актрисе Шэрон Стоун недавно пришлось признаться в новых проблемах со здоровьем, артистке придется пройти через еще одну операцию. Сейчас она лишь изредка показывает в сети какие-то нейтральные кадры.

В этот раз Шэрон представила небольшой клип, связанный с ее работой и коллегами, которые призывают подумать об обществе, экологии и современных проблемах. Высказывая свое мнение Шэрон даже не сдержала слез.

«Поставила меня на колени; Невероятно подвижно! ❤️; Меня это тронуло 🖤; Ух ты; Иногда на реальность тяжело смотреть.. Молодец❤️; Оглушительный! Абсолютно; Поздравляю👏; Иисус Христос - Царь 👑; спасибо-красиво трагически правда; Ты великолепна; Очень трогательные слова 👏xx; Мощь речей и музыки 😶. Жюст 👏🙏🇫🇷».

Как недавно стало известно, сейчас 64-летняя знаменитость в больнице. Во время очередного осмотра врачи сначала установили ложный диагноз, сделали операцию, после которой боль только усилилась.

«Поскольку боль усилилась, я прислушалась к другому мнению. У меня большая миома, которую нужно удалить. Не переставайте слушать себя, не сомневайтесь. Это может спасти вам жизнь» - написала Шэрон, подметив, что исчезнет из социальных сетей на 1,5 месяца.

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