Популярная украинская певица и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, которая с начала войны вместе со своим коллективом активно гастролирует с благотворительными концертами в поддержку Украины, чатсо делится яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Саша выложила необычные кадры со своих выступлений в рамках американского тура.

На новых фотографиях и видео Александру можно увидеть во время выступлений и за кулисами. Судя по кадрам, на концертах группы KAZKA в американских городах царила очень теплая и уютная атмосфера. В подписи к публикации Саша рассказала, что они с коллективом уже успели выступить в Нью-Йорке, Майами, Чикаго и продолжают гастролировать.

"Мы уже в Сиэтле. Отдыхаем после трех невероятных концертов. Нью-Йорк, Майами, Чикаго — в самое сердце! И готовимся к следующим. До встречи", - напсиала Зарицкая в подписи к публикации.

Пользователи тут же принялись комментировать новые фото и видео артистки: "Невероятные!", "Чикаго было в самое сердце!", "Удачи вам", "Кайф", "Красиво", "Ждем пятницы!", "Девушки огонь", "Приезжайте в Миннеаполис! Пожалуйста!", "Вы очень классная артистка, и главное натуральная красота".

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