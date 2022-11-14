Популярная украинская телеведущая, звезда канала "1+1" Маричка Падалко показала видео с в сердце Киева на Печерске в Лавре, которое разозлило украинцев.

Известная украинская ведущая, которая с первых дней вторжения оккупантов освещает ситуацию в Инстаграм, продолжает публиковать самые обсуждаемые темы за сутки. В этот раз Падалко рассказала, как Херсон продолжает праздновать освобождение города (фото 1 – Д.Ларин, УП).

«Люди выходными собирались в центре, куда и дальше прибывают наши военные (видео 2-3), в частности, на площади появился командующий ОК «Юг» Андрей Ковальчук, руководящий увольнением Херсонщины (видео 4)

ВСУ распространили уникальные кадры, как они заходили в Херсон 11 ноября и как их встречали местные (видео 5), а херсонцы показали, как в оккупации прятали украинские флаги (видео 6)

Также ВСУ держат восточный фронт. Бахмутское направление остается самым сложным, но и там у наших военных есть определенные успехи (видео 7)» - делится Падалко.

Была и измена дня: в сердце Киева на Печерске в Лавре прославляют россию (видео 9). СБУ уже пообещала разобраться.

В сети особенно бурно отреагировали на поведение в Лавре:

«А прихожане!!! Всех так как в раши-в каталажке за поддержку агрессора; Давно пора выгонять гнездо московских попов из Украины. Нечисть; Как это? В Лавре на Печерске. В голове не укладывается; Если и отказываться от всего кацапского, то в первую очередь московского патриархата!; Лавра, уже в печенках со своими коньками! Боже, я шокирована тем пением в церкви. Волосы на голове дыбом становятся».

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.