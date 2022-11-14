Популярная украинская исполнительница Лида Ли спела в дуэте со многими популярными исполнителями, но есть артистка, с которой певица мечтает записать совместную песню. Об этом она рассказала во время интервью для программы "ЖВЛ".

Лида Ли призналась, что хочет спеть с легендарной украинской певицей, чей голос очаровал звезду. Она уверена, что из их дуэта с Ниной Матвиенко вышло бы что-то интересное. Артистке кажется, что их дуэт вышел бы весьма интересным и ярким, а главное это может стать интересным обменом истории.

"Ее голос – это нечто невероятное. Он такой чистый, естественный, настоящий. Каждая нота – в сердце. Это обмен опытом, историей. Может быть что-то столь крутое и мощное. Может быть что-то очень интересное", – предположила Лида Ли.

Стоит отметить, что Нина Матвиенко родилась в 1947 году в селе Неделище Житомирской области в многодетной семье Митрофана и Ульяны Матвиенко – супруги воспитывали 11 детей.

В 1979 году певица получила звание заслуженной, а в 1985 году – народной артистки УССР. С 1991 года Матвиенко является солисткой Национального ансамбля солистов "Киевская камерата".

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