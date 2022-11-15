В команду Потапа на шоу Голос страны попал очень мощный вокалист, суперфиналист второго сезона Голоса. Дети» Михаил Царь.

Напомним, после отказа Святослава Вакарчука быть тренером в «Голосе страны», его подопечные были распределены между другими звездными тренерами.

Таким образом, Потап, Оля Полякова и Надя Дорофеева получили в свои команды по одному, но очень мощному вокалисту.

Украинцы знают Михаила еще со времен его выступлений в Голос. Дети.

Михаил Царь теперь будет бороться за победу именно в команде Потапа.

Добавим, после полномасштабного военного вторжения россии в Украину певцу пришлось покинуть свой дом и уехать за границу, в Германию. Там он дал более 60-ти благотворительных концертов, на которых собирал деньги для украинских защитников.

"Я уехал за границу из-за своей инвалидности по слуху и сейчас нахожусь в Германии», - рассказывал Царь.

Юноша также отметил, что хочет, чтобы все украинцы в самых отдаленных уголках мира и в самой Украине объединялись и продолжали бороться за нашу общую победу, потому что в единстве наша сила.

Тогда, еще до 24 февраля, именно Вакарчук дал Михаилу шанс посоревноваться за победу в "Голосе країни-12".

Однако, как известно, после полномасштабного вторжения лидер «Океана Эльзы» решил сконцентрироваться на поездках на фронт, благотворительных концертах и ​​поддержке украинских защитников, поэтому от дальнейшего участия в проекте отказался. А Царь теперь будет бороться за победу в команде Потапа.

Впрочем, некоторых такой поворот событий огорчил.

«Разочарована. Как можно было бросить доверившихся людей», «Сэкономили средства на новом тренере. Надеюсь, что эти средства и, скорее всего, отступные, пойдут на ВСУ», «Это очень несправедливо по отношению к таким голосам, просто растолкать их, как запасной груз, в чужие команды. Честно было бы дать отдельному тренеру и оставить равные шансы для них! Они этого заслуживали!», - пишут в комментариях зрители.

Другие же подчеркивают, что у Потапа появился отличный вокалист, который может одержать победу.

«У Потапа будет хоть один замечательный участник Михаил», «Ох и голос у него!», «Болела за него на детском Голосе, болею и сейчас. Талант!», «Это что-то невероятное!», «Слушать, не наслушаться!», «Какой он крутой!», – высказываются о Михаиле Царе зрители «Голоса країни».

Напомним, суперфинал 12 сезона шоу "Голос країни" состоится 20 ноября.

В этом году из-за войны организаторы проведут лишь один прямой эфир, где выберут победителя.

Также сообщалось, что Полякова эмоционально отреагировала на возвращение Кароль в "Голос країни".