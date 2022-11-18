Популярна американская певица Бритни Спирс продолжает каждый день высказываться по поводу жизни родителей, семьи и своей. Нередко в сети удивляются поведению и неловкому виду артистки, которая едва ли не каждый день показывает одно и то же.

«Какая малышка! Для меня она выглядит так же, как Кейт! Моя первая встреча с Кейт была в Амстердаме… Я не встречалась с ней, я просто видела ее…. Это был Хэллоуин, и я была глупым ангелом!!! Я сделала свой ореол из гребаной вешалки с алюминиевой фольгой. 🙈

Мы ушли, и вся команда оказалась в баре … и угадайте, кто вышел, пока я входила … Кейт» - поделилась Бритни воспоминаниями.

В сети обсудили обращение Спирс:

«Мне просто грустно. Перестаньте давить на нее и перестаньте делать из нее марионетку... просто дайте ей жить...; Кейт похожа на Голди (а не наоборот); Я так боюсь, что у Брита будет настоящая голливудская трагедия. Здесь происходит какая-то неразбериха; Брит, детка, ты уже публиковала эту историю».

Большинству кадров Бритни от нескольких дней до нескольких недель, что беспокоит фанатов. Они все чаще обращают внимание на то, как она выглядит и что говорит. Однако смущающие танцы Спирс не остаются без внимания.

Напомним, "В зеркале не увидишь…": Каменских честно рассказала, что с ней происходит во время войны.

Как сообщала Politeka, "Давай чаще так": Дорофеева открыла декольте и подразнила фанатов, видео.

Также Politeka писала, что "Такая я себе нравлюсь": Билык показала фото из Америки и удивила признанием.