Jerry Heil спела о знаменитых казаках, сравнив их с непобедимыми украинскими защитниками, которые сейчас защищают свое государство от нашествия российских оккупантов и убийц.

Украинская певица Jerry Heil (настоящее имя - Яна Шемаева) представила вдохновенный видеоклип на новую песню "Козацькому роду". 27-летняя исполнительница спела о знаменитых казаках, сравнив их с непобедимыми украинскими защитниками, которые сейчас защищают свое государство от нашествия российских оккупантов и убийц. Клип появился на ее Youtube-канале.

Также поет Jerry Heil о главнокомандующем ВСУ, генерале Валерии Залужном, которого в песне называет "атаманом", который был "пеклом раші суджений", и что его имя "це кінець російської імперії".

"Хотелось передать именно оркестровым звуком величие наших предков. Казацкий ген — в наших клетках. В наших жилах — их кровь. "Наш рід – був, є і буде: і вчора, і завтра — нам на небі характерник запалює ватра", — написала певица под видео.

Пользователи сети написали множество комплиментов для Jerry Heil, песня им действительно понравилась: "Певица, которая стала голосом украинского народа и прославляет нашу культуру на весь мир", "Украина - это нация сильных и мужественных людей Песня фантастическая", "Это невероятно! Песня, видео пробирает. Переполняет гордость за наш народ и нашу нацию".

Напомним, что Jerry Heil показала, как изменилась ее внешность за шесть лет.

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