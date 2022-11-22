Кристина Решетник - из тех родителей, которые не сдят на месте и уж точно не забывают хорошо выглядеть даже при постоянной усталости, которая знакома всем мамам.

Как сообщает Politeka.net, украинская зима порой заставляет надевать на себя все, что попадет под руку. Но оказывается, можно даже при этом выглядеть модно. Это доказала жена телеведущего Григория Решетника, которая примеряла несколько модных зимних образов. Кадрами Кристина Решетник поделилась на своей странице в Instagram.

Кристина Решетник демонстрирует стильный лук, который можно повторить, если собираетесь на прогулку со своими малышами. Стильный широкий пуховик-куртка светлого оттенка с широким воротом, толстовка в тон и удобные сапоги на плоской подошве: и красиво, и удобно. А еще можно наслаждаться долгожданным снегом и не переживать, что замерзнешь.

Кроме того, жена телеведущего Григория Решетника примеряла такую же курточку только в темном оттенке, под низ она надела спортивный костюм и шапочку.

"Морально сложно – остановись. Одень ты белое, улыбнись. И на душе теплее станет. И даже снег весь растает", - подписала кадры Кристина Решетник.

В комментариях многие хотели узнать о цене ее наряда, а также не забывали написать комплименты, написав настолько она жизнерадостная и лучезарная.

Напомним, что жена Решетника раскрыла личный секрет о воспитании сыновей.

Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник обратился к украинкам с неожиданным советом.

Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник заинтриговал планами с женой.



