Как пишет Politeka.net, Алекс Топольский - известный украинский бизнесмен, который стал новым "Холостяком". Проект был отснят давно, но начал выходить только сейчас, пережив несколько переносов по разным причинам. И после релиза шоу уже успело произойти несколько скандалов. Сначала фанам не понравилась украинская озвучка, ведь для нее использовали только одного человека на всех участниц, а после второго выпуска появилась информация, что некоторые участницы остались недовольны проектом.
Не забывает Топольский и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Алекс похвастался фигурой перед зеркалом, оставшись в одних шортах. Как можно заметить, бизнесмен очень много уделяет времени для поддержки физической формы.
"Я не представляю свою жизнь без спорта. В здоровом теле здоровый дух! Поэтому как закончу тренировку, вернусь к вам", - написал Топольский.
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Напомним, участница "Холостяка" конкретно осадила Топольского за его развязное поведение
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