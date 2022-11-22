Как сообщает Politeka.net, украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona (настоящее имя - Алена Савраненко) поделилась с поклонниками печальным известием. В частности, на своей странице в Instagram, артистка рассказала, что на днях скончалась ее любимая бабушка.

Рэп-исполнительница призналась, что песня "Жалі", которую она исполняет в дуэте с Джамалой, напоминает ей о том, как в день съемок клипа к песне также ушла ее вторая бабушка. Теперь она потеряла еще одного близкого человека.

"В день съемок клипа на этот трек, мне утром позвонили родители и сказали, что в Кировоградской области умерла моя бабушка. Я рассказывала вам эту историю. И так сложилось, что я не смогла провести ее в последний путь. А вчера мои родственники рассказали, что умерла моя другая бабушка", — написала Alyona Alyona.

Пользователи сети начали сочувствовать артистке и писать слова поддержки для нее: "Терять близких очень тяжело ", "Сильная песня, до слез пробирает. Сочувствую вам, Алена", "Нет слов, чтобы описать насколько это глубоко", "Мне очень жаль, держитесь".

Напомним, что Jerry Heil встретилась с Alyona Alyona и KOLA, артистки вместе спели.

Как сообщала Politeka, Alyona Alyona честно призналась, от чего она страдает.

Также Politeka писала, что Alyona Alyona переписала свой хит после обстрела, призвав выкинуть россию из жизни.



