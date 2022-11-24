На днях ведущая Маша Ефросинина поехала в детскую операционную больницу и была поражена историями, которые там услышала от врачей.

Как сообщает Politeka.net, ведущая и блогер Маша Ефросинина вместе с благотворительными фондами закупили и доставили современный наркозно-дыхательный аппарат для операционной детской больницы Св. Николая Первого медобъединения Львова. На днях ведущая туда поехала и была поражена историями, которые там услышала от врачей. Об этом она рассказала на своей странице в Инстаграм.

Маша Ефросинина призналась, что была ошеломлена историями, которые ей рассказали врачи. Например, 8-месячного ребенке собирали по частям.

"Младшему ребенку, которого мы собирали ребенка почти по частям, было 8 месяцев… У нас очень профессиональные врачи, прогрессивные и опытные, но даже в учебниках нам не показывали таких минно-взрывных травм, которые испытывают сегодня наши люди! А деток, которых привозят, вы себе не представляете!"- говорят нам в больнице Св. Николая Первого медобъединения Львова" – рассказала Маша Ефросинина.

В комментариях пользователи сети расчувствовались и поблагодарили врачей за все, что они делают в это непростое время: "Спасибо за ваши добрые поступки! Мы сильные, мы все вместе выдержим!", "Огромное спасибо за вашу работу!", "Вы согрели мою душу, озарили мое сердце", "Слезы льются, бедные малыши, спасибо за помощь".

Напомним, что Ефросинина публично поставила на место Бузову, что приехала позориться в оккупированный Донецк.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина честно рассказала, как изменилась жизнь ее семьи.

Также Politeka писала, что Ефросинина уболтала сына сфотографироваться и показала, на кого он похож.