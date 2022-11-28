Украинский телеведущий и боец ВСУ Даниэль Салем рассказал о моменте, как однажды едва не простился с жизнью.

Украинский телеведущий и боец ВСУ Даниэль Салем рассказал о второй контузии, которую получил во время столкновения с врагом. После очередного ранения шоумен оглох на одно ухо и повредил позвоночник. В программе "Як ти" с Григорием Решетником воин подробнее рассказал об этом.

"Мы - штормовая группа работали где-то 20 метров от орков, мы стреляли с РПГ и один россиянин вылез на горку и бросил осколочную гранату. Я успел упасть и звук от гранаты попал мне в ухо. Осколок попал командиру в шею, замкомандиру - в ногу. Они начали стрелять в нас, одна пуля попала мне в бочину, вторая - в броник и так я получил вторую контузию и трещину в позвонке", - рассказал Даниэль Салем.

Он также рассказал о моменте, как однажды едва не простился с жизнью. Во время боевого задания он отстал от побратимов и более суток провел один в окопе, лежа на спине.

Телеведущий Даниэль Салем признается, что в такие моменты испытываешь сильный страх, потому что ничего не можешь сам сделать. Даже сходить нормально в туалет нет возможности. В какой-то момент он был готов даже взорваться на гранате, но услышал машину командира и расплакался.

Напомним, беда у Даниэля Салема, ведущий эмоционально обратился к обидчику.

Также Politeka писала, что Даниэль Салем поразил редкими кадрами со своей дочерью.

Как Politeka сообщала, Салем назвал звездных коллег, которые его неприятно удивили после вторжения рф.