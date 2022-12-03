Известная актриса Шэрон Стоун несколько недель назад призналась, что вынуждена перенести еще одну операцию, так как предыдущая ей не помогла. Избавиться от опухоли артистка решила без лишнего шума и подметила – ее не будет на связи какое-то время.
После этого в Инстаграм Шэрон вернулась триумфально, а снимки всегда получают множество реакций. В этот раз звезда позировала в ярком костюме с оранжевым принтом и сделала небрежную прическу, зачесав короткие локоны назад.
Такой лук покорил поклонников:
«Она такая чертовски шикарная ❤️; Легенда; пижамная вечеринка лучшая; Красота!; 😍 Замечательно!!💙🦋; Слова не нужны 👌; Прохладный. Классный. 🔥; Люблю тебя, люблю тебя, ты, ты, ты❤ поцелуи из Бразилии дорогая; Очень гламурно и красиво ❤».
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«#GivingTuesday приближается, и в духе благотворительности я поддерживаю 24-часовой сбор средств hntorg, чтобы собрать 25 000 долларов для бездомных ветеранов, приемных детей и женщин, подвергшихся домашнему насилию, для получения необходимой стоматологической помощи. Я горжусь тем, что являюсь членом правления Homeless Not Toothless2» - поделилась Шэрон.
Напомним, Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.
Как сообщала Politeka, Кароль озадачила украинцев неловкими высказываниями о личной жизни.
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