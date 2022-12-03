Всемирно известная актриса Шэрон Стоун ранее рассказала, что нуждается в операции, которая уже далеко не первая.

Известная актриса Шэрон Стоун несколько недель назад призналась, что вынуждена перенести еще одну операцию, так как предыдущая ей не помогла. Избавиться от опухоли артистка решила без лишнего шума и подметила – ее не будет на связи какое-то время.

После этого в Инстаграм Шэрон вернулась триумфально, а снимки всегда получают множество реакций. В этот раз звезда позировала в ярком костюме с оранжевым принтом и сделала небрежную прическу, зачесав короткие локоны назад.

Такой лук покорил поклонников:

«Она такая чертовски шикарная ❤️; Легенда; пижамная вечеринка лучшая; Красота!; 😍 Замечательно!!💙🦋; Слова не нужны 👌; Прохладный. Классный. 🔥; Люблю тебя, люблю тебя, ты, ты, ты❤ поцелуи из Бразилии дорогая; Очень гламурно и красиво ❤».

«#GivingTuesday приближается, и в духе благотворительности я поддерживаю 24-часовой сбор средств hntorg, чтобы собрать 25 000 долларов для бездомных ветеранов, приемных детей и женщин, подвергшихся домашнему насилию, для получения необходимой стоматологической помощи. Я горжусь тем, что являюсь членом правления Homeless Not Toothless2» - поделилась Шэрон.

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