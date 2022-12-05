Чтобы приготовить блины не требуется много продуктов и времени, однако далеко не всегда блюдо выходит сочным, вкусным и с тонким кружевом по краям. Такие блины являются целью многих людей, решивших сделать вкусный перекус.
Часто можно столкнуться с неприятностью, когда блины получаются жесткими, с комками или пригоревшими краями, из-за чего еще ломаются или рвутся. Может быть несколько причин, почему так происходит.
Сода. Ее излишек испортит вкус блинов. Обычно из-за соды блюдо становится мягким и пышным, однако в большом количестве это приводит к обратному результату. Оптимальной порцией для блинов считается: 2,5 г соды на 500 мл готового теста.
Кисломолочные продукты. Без них тесто будет совсем другим на вкус, это отразится на качестве конечного продукта – именно поэтому блины будут крошиться и ломаться. В тесто можно добавить молоко, кефир или простоквашу.
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Яйца являются главным ингредиентом для мягкого теста, но добавлять их надо осмотрительно, не перебарщивая: на 250 мл молока надо 1 яйцо.
Мука. От качества муки напрямую зависит, будут ли блины сухие и невкусные. Лучше выбрать муку среднего качества и выше, не использовать низкосортный продукт.
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