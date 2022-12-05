Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина вторую неделю находится в Киеве впервые за долгие месяцы, так как жила с детьми заграницей. По словам ведущей, она не хотела рисковать безопасностью детей и по этому уехала.

В этот раз телеведущая призналась, как и почему дала интервью своей коллеге.

«Дать интервью Рамине – мое сознательное решение. Она – боец, гладиатор, который идет своим путем и очень развивается. Одновременно с этим она продолжает сильно и честно переживать из-за несправедливости и обид. Так же как и я. Но я старше, и с несправедливостью у меня уже свои отношения:)) Об этом и говорили» - высказалась ведущая.

В сети принялись обсуждать:

«Вы пережили невероятный стресс и не сломались, а остаетесь положительными и как хорошими!; Маша, какая Вы красавица!❤; Ну да никому кроме Рамины Вы и не интересны…; Зачем было Рамине повсюду приглашать россиян, вот этого я не понимаю 😡; Уважаю Вас обоих ❤️ Бегу смотреть интервью 🔥».

Ранее многие обратили внимание на вид самой звезды, которая показала в шутливой манере, как можно превратиться из домохозяйки в изящную леди за одно мгновение.

Напомним, что Ефросинина публично поставила на место Бузову, что приехала позориться в оккупированный Донецк.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина честно рассказала, как изменилась жизнь ее семьи.

Также Politeka писала, что Ефросинина уболтала сына сфотографироваться и показала, на кого он похож.