По словам знаменитости, она приехала в Париж по делам, но телеведущая Маша Ефросинина не думала, что там ее ждут неприятности.

Популярная телеведущая Маша Ефросинина рассказала о неприятном инциденте, который произошел с ней в Европе. В частности, в программе "Ходят слухи!" Рамины Эсхакзай знаменитость рассказала, как стала жертвой мошенников во время поездки во Францию.

По словам знаменитости, она приехала в Париж по делам. Из-за неисправного сейфа в отеле держать ценные вещи Маше пришлось при себе.

"У меня не работал сейф в номере, я положила с собой: паспорт, права, карточки все. Сумку просто украли и все, я еще наличные деньги перед этим сняла, чтобы не рассчитываться карточкой. Ничего не нашли. Я обращалась в полицию. Так было жалко себя", — поделилась Маша Ефросинина.

На помощь Маше откликнулось очень много украинцев, что очень удивило телеведущую. Также после неприятного инцидента Ефросининой удалось познакомиться с консулом.

"Сколько людей, украинцев, мне там помогли. Я об этом хочу рассказать. Мне сразу документы сделали и консул нашелся. Он мне объяснил, что когда мы прилетаем в какую-то страну приходят сообщения с номером посольства. Я, кстати, думала всегда, что это какой спам. Он сказал, что у него телефон и можно звонить 24/7", — поделилась Маша Ефросинина.

Напомним, Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.

Как сообщала Politeka, Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.

Также Politeka писала, Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.