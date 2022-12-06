Известная актриса, 64-летняя голливудская звезда Шэрон Стоун показывает новые образы в социальной сети Инстаграм довольно редко. А недавно она рассказала о необходимости проведения операции, которая поможет избавиться от опухоли.
После этого Шэрон написала короткое обращение и подметила, что какое-то время ее на связи не будет. Как можно заметить сейчас, артистка борется за здоровье, но продолжает показывать стильные образы на последних кадрах.
В розовом костюме с разными оттенками Шэрон выглядела максимально ярко и привлекательно:
«Это просто замечательно!; Да, большое спасибо; супер; Замечательно! ❤️; Ты идешь, девочка… потрясающая❤️; самая шикарная женщина; я завидую этой роскоши и силе» - пишут поклонники в сети.
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Отметим, мы писали, избавиться от опухоли артистка решила без лишнего шума и подметила – ее не будет на связи какое-то время.
После этого в Инстаграм Шэрон вернулась триумфально, а снимки всегда получают множество реакций. В этот раз звезда позировала в ярком костюме с оранжевым принтом и сделала небрежную прическу, зачесав короткие локоны назад.
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