В подборке можно найти напиток, который поможет согреться холодной зимой.

У многих областей продолжаются отключения электричества даже во время мороза. Причем без отопления в доме может быть довольно холодно и каждый ищет способ согреться. Существует множество рецептов горячих напитков, которые не хуже, а может, даже и лучше обычного глинтвейна.

Предлагаем специальную подборку с горячими зимними напитками, которые согреют и скрасят вечер.

Горячий шоколад с вином. Этот напиток прост в приготовлении – для этого понадобится обычное красное вино, молоко, черный шоколад. Добавьте по вкусу корицу, мускатный орех, какао, ваниль и тертый шоколад.

Имбирный горячий шоколад с ромом. Этот напиток сможет усилить вкус пряностей. Следует добавить сироп, какао-шоколад и прочувствовать вкус имбирного пряника.

Чай мартини с коньяком и медом. Напиток заваривается с черным чаем и коньяком, ложкой меда и подается с печеньем. Он хорошо согревает и даже помогает оздоровиться.

Свежий ромовый напиток. Пряный ромовый напиток готовится с корицей, солью и цитрусовыми соками. Для напитка подойдет и коричневый, и обычный сахар, а также корица, гвоздика, апельсиновый сок, лайм.

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Горячий английский грог с ромом. Ром разбавляют с большим количеством чая или водой с сахаром. Он хорошо успокаивает и помогает отогреться в холодной квартире.

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