Знаменитость Маша Ефросинина опровергла слухи о том, что она получает зарплату как почётный посол ООН.

Известная телеведущая Маша Ефросинина рассказала о своем заработке с начала полномасштабного вторжения россии в Украину. В программе "Ходят слухи!" Рамины Эсхакзай знаменитость опровергла слухи о том, что она получает зарплату как почётный посол ООН.

Маша Ефросинина объяснила, что сейчас живет на сохранение, потому что хорошо заработала в 2021 году. Сейчас ее доход с ютуб-канала в основном идет в инвестиции, чем зарплату.

"YouTube принес мне деньги за эти 9 месяцев несколько раз. Но я их реинвестирую дальше. Иногда выхожу в минус, порой в ноль. Эти несколько раз я заработала, и они компенсировали то, что я потратила раньше. Нет ни рекламы, ничего", – сказала ведущая Маша Ефросинина.

Сейчас все ее контракты, которые были заключены до вторжения россии, остановлены и стоят на паузе.

"Я живу сейчас на сохранение. То, что я заработала до большой войны, а заработала я неплохо, у меня были контракты. Во время войны они прервались все. Все мои контракты на стопе", — добавила Маша Ефросинина.

Напомним, Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.

Как сообщала Politeka, Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.

Также Politeka писала, Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.