Как пишет Politeka.net, Ирина Горовая - известная украинская продюсерка, которая недавно второй раз ушла от Потапа, прекратив сотрудничать с ним еще и в бизнесе. Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится не только рабочими кадрами, но и снимками из личной жизни. А в этот раз Ирина поделилась фото со своим отцом Анатолием Драганом.
"Шахматы. ---> чему научила меня игра.
Помню, как в детстве вместе с отцом каждый вечер играли в шахматы. А после, чтобы одержать победу, я с увлечением изучала все возможные стратегии игры по учебнику…
Одной непредсказуемой комбинацией оттуда (мат в 4 хода) недавно победила очень уверенного в себе знакомого", - написала Ирина в своем блоге.
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Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Монополия", "Жду на новый матч", "Ирина Анатольевна, хочу сыграть с вами".
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