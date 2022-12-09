Экс-жена Потапа (Алексея Потапенко) Ирина Горовая показала своего самого главного мужчину в жизни, поделившись новым фото в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Ирина Горовая - известная украинская продюсерка, которая недавно второй раз ушла от Потапа, прекратив сотрудничать с ним еще и в бизнесе. Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится не только рабочими кадрами, но и снимками из личной жизни. А в этот раз Ирина поделилась фото со своим отцом Анатолием Драганом.

"Шахматы. ---> чему научила меня игра.

Помню, как в детстве вместе с отцом каждый вечер играли в шахматы. А после, чтобы одержать победу, я с увлечением изучала все возможные стратегии игры по учебнику…

Одной непредсказуемой комбинацией оттуда (мат в 4 хода) недавно победила очень уверенного в себе знакомого", - написала Ирина в своем блоге.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Монополия", "Жду на новый матч", "Ирина Анатольевна, хочу сыграть с вами".

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